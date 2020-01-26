Песков рассказал об эффективном контакте Путина и Зеленского

Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установлен эффективный контакт. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, о рабочем контакте свидетельствуют последние события. В то же время Песков отметил, что «сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным».

Также он добавил, что встречу двух лидеров в Иерусалиме было «просто физически» невозможно организовать.

Последний раз Путин и Зеленский общались по телефону днем 31 декабря. Звонок состоялся по инициативе Киева. Глава двух государств поздравили друг друга с праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

В январе украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что новогодний звонок Зеленского Путину является дипломатическим маневром. Это состоялось после обмена пленными и возвращения на Украину арестованных в Керченском проливе кораблей.

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