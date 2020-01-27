Басист Мэрилина Мэнсона впал в кому

Басист певца Мэрилина Мэнсона и американской группы The Mars Volta Хуан Альдерете впал в кому. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте музыканта.

По словам его жены Анны, 13 января Альдерете попал в велосипедную аварию. Несмотря на шлем, он получил серьезную черепно-мозговую травму — с тех пор басист не приходил в сознание.

«Остается только ждать и наблюдать, потому что мозг — сложный орган, а перспективы для пациентов с диффузным аксональным повреждением имеют столь же широкий диапазон, что и море. Это расстраивает, но в то же время позволяет думать о позитивном исходе, поэтому мы можешь лишь надеяться на лучшее», — говорится в публикации.

Альдерете также играл в коллективах Racer X, Omar Rodriguez Lopez Group, Big Sir, The Scream и сотрудничал с такими хип-хоп-исполнителями, как Lil Peep и Anderson .Paak. Он стал басистом Мэнсона в 2017 году. Это произошло после того, как певец выгнал из группы Твигги Рамиреса, которого обвинила в изнасиловании артистка Джессика Адамс.

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