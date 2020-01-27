Ребенка с раздутыми из-за аллергии губами затравили и сравнили с Кайли Дженнер

Онлайн-тролли затравили ребенка с раздутыми из-за аллергии губами, сравнив его с американской моделью Кайли Дженнер. Как сообщает Mirror, годовалого мальчика по имени Лукас укусила многоножка.

Ребенок взял насекомое в рот, где оно выпустило вещество, вызвавшее у Лукаса аллергию. Его губы сильно опухли. По словам матери Лукаса Кристин Бланкеншип (Christin Blankenship), он сильно кричал от боли. «Он кричал так, будто кто-то убил его лучшего друга. Это был действительно пронзительный крик», — вспоминала она.

Родители сразу же отвезли мальчика в больницу, где еще три часа его не могли успокоить. Ребенок находился под присмотром медиков полтора дня, пока врачи не разрешили забрать его домой. Во время пребывания в больнице Лукас не мог ни пить, ни есть из-за опухшего горла и языка. После выписки он ведет себя тихо и напуганно, а также отказывается от еды и питья.

Бланкеншип рассказала о произошедшем с ее сыном в Facebook, чтобы предупредить других родителей об опасности насекомых. Ее пост быстро стал вирусным. Многие комментаторы сочувствовали Лукасу и его семье, однако некоторые смеялись над ребенком, сравнивая его с Кайли Дженнер, и шутили, что он поучаствовал в связанном с моделью челлендже по увеличению губ.

Дженнер впервые увеличила губы в 16 лет после того, как парень, который ей нравился, указал на их маленький размер. В 2018 году модель призналась, что удалила все филлеры (наполнитель для локальных инъекций, который используется в контурной пластике — прим. «Ленты.ру»).