Российскую порноактрису затравили из-за любви к насилию над детьми

Российскую порноактрису ​Yukki Amey затравили в социальных сетях после признания в том, что ее возбуждает насилие над детьми. Об этом она рассказала порталу TJ.

В ноябре девушка дала интервью порнорежиссеру Пьеру Вудману, в котором призналась в любви к насилию. По словам Amey, ее возбуждает то, что «противозаконно». При этом она добавила, что не хотела бы, чтобы кто-то страдал, и призналась, что испытывает возбуждение, когда «девочку или мальчика насилуют или убивают». Также она сказала, что представляет не новорожденных, а детей от 5 до 15 лет. Порноактриса предположила, что у нее могут быть психологические отклонения.

После этого отрывок интервью опубликовал Telegram-канал «Двач», и российские пользователи раскрыли личность девушки. Многие юзеры кидали предполагаемые данные порноактрисы и ссылки на ее социальные сети. Также россияне пытались выяснить адрес, имена и контакты родителей и друзей. В социальных сетях появились посты с ее фотографиями с родственниками, знакомыми, а также фото школьных времен.

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Amey ответила, что ее неправильно поняли. Она рассказала, что слова выдернули из контекста и приняли за «шизофрению или эпатажность». По ее словам, она хотела «напугать собеседника», чтобы от нее «отстали». Она также рассказала, что Вудман — тонкий психолог и может уговорить девушек на что угодно. Она утверждает, что пыталась избежать этого всеми способами, поэтому вела себя «нагло и провокационно».

После травли в социальных сетях порноактриса намерена предупредить свою мать, чтобы та закрыла страницы, а также, если потребуется, обратиться в полицию и нанять адвоката. Однако Twitter и Instagram девушка скрывать не будет, а вот личные страницы, по ее словам, уже закрыла.

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