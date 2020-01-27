Зафиксирован взрыв гигантского космического лазера

Астрономы Университета Ибараки в Японии зафиксировали редкое событие аккреционного взрыва, источником которого стала сверхмассивная протозвезда G358-MM1. Об этом сообщает издание Science Alert.

Аккреционный взрыв обычно происходит при формировании звезды, когда последняя поглощает из межзвездной среды слишком много вещества. Подобные вспышки наблюдались в Млечном Пути только три раза. Известно, что при этом становятся активными естественные мазеры — радиоволновые эквиваленты лазеров, которые наблюдаются на сантиметровых длинах волн.

В 2019 году ученые с помощью Австралийской антенной решетки с длинными базами (Australian Long Baseline Array) зафиксировали повышенную активность мазеров, связанных с протозвездой G358-MM1. Последующие наблюдения раскрыли тепловые волны, которые шли от источника через вещество, окружающее звезду. Подобное явление наблюдалось впервые и не было замечено при двух ранее обнаруженных аккреционных взрывах.

По мнению ученых, они зафиксировали ранее неизвестный тип аккреционного всплеска. Возможно, что существует целый ряд разновидностей этих феноменов, чьи свойства зависят от массы и стадии эволюции молодой звезды.

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