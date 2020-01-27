Пожилая женщина выпала с седьмого этажа и выжила

Престарелая жительница американского города Нью-Йорк выпала с седьмого этажа и выжила. Об этом сообщает местная газета Daily News.

Инцидент произошел в пятницу, 24 января. 76-летняя Барбара Хеллер, которая недавно перенесла операцию на спине и с трудом передвигалась, находилась дома с подругой Келли. Примерно в полдень она решила подышать свежим воздухом, подошла к окну и случайно выпала наружу. Согласно полицейскому отчету, пожилая американка приземлилась на ящики с фруктами и овощами, которые рабочие разгружали в продуктовую лавку.

Хеллер немедленно отвезли в больницу. Медики обнаружили у нее перелом костей таза и ребра, повреждение легкого и несколько синяков. Келли пояснила, что у ее подруги хроническая обструктивная болезнь легких. «Ей стало душно, поэтому я приоткрыла окно, — вспоминает она. — Барбара распахнула окно еще шире и выглянула наружу. Затем я услышала громкий хлопок». Келли тут же спустилась вниз и вызвала скорую помощь.

В мае 2019 года сообщалось, что в Тбилиси четырехлетний ребенок в костюме Человека-паука выпрыгнул из окна квартиры, находящейся на восьмом этаже, и остался жив. Очевидцы предположили, что мальчик подражал любимому супергерою.

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