Яхта с рекордной партией кокаина довела британцев до тюрьмы

Двое мужчин, которые перевозили на яхте из Великобритании в Южную Америку одну из рекордных партий кокаина стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов (около 80 миллионов долларов), получили на двоих 33 года тюрьмы. Об этом сообщает ITV News.

Отмечается, что летом 2019 года сотрудники Национального криминального агентства перехватили яхту недалеко от Пембрукшира (Западный Уэльс) после получения информации о перевозке наркотиков. На ней находились 53-летний Гарри Свифт и 41-летний Скотт Килгур.

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Судно, которое было куплено в 2018 году у испанского владельца, остановили в порту Фишгард. Там правоохранительные органы изъяли 751 килограмм кокаина с примерной оценочной стоимостью в 60 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что эта партия — одна из самых крупных в новейшей истории Великобритании. Следствие довело дело до судебного разбирательства. В итоге британцы на двоих получили 33 года тюрьмы (19,6 и 13,6 соответственно). В отношении еще четверых причастных ведется расследование.

В декабре 2019 года таможенная служба Уругвая рапортовала об изъятии рекордной партии кокаина на миллиард долларов. В контейнерах с соевыми бобами в порту Монтевидео было обнаружено 4,4 тонны наркотика. Еще одну тонну изъяли в департаменте Сориано. По утверждению представителя властей, это крупнейшая найденная партия кокаина в истории страны.

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