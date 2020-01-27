В российском детсаду с протекшей крышей решили проблему тазиками

ura.ru

В одном из детских садов Кировского района Екатеринбурга протекла крыша. От ремонта в зимний период и закрытия учреждения администрация отказалась, а проблему с протечками сотрудники решили с помощью тазиков. Видео из детсада публикует Ura.ru.

Протечка произошла в спальных помещениях детсада №469. Как утверждает директор учреждения Маргарита Неволина, с протечками в детсаду сталкиваются не впервые, детские кровати уже передвинули в соседнюю спальню. По ее словам, в прошлом году чиновники из районной администрации осмотрели протекающий потолок, но никаких действий предпринято не было.

Ремонтировать крышу зимой администрация детсада не планирует. «А как крышу отремонтируешь зимой? Нельзя. Из-за этого такая ситуация. Сейчас был счищен снег с крыши — капать перестало. Немного подсохнет — отремонтируем потолок и так до следующего периода, когда начнет капать», — отметила директор.

По информации издания, родители воспитанников детсада готовят коллективное письмо начальнику департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерине Сибирцевой.

В прошлом году в одной из квартир доходного дома Григория Елисеева в Санкт-Петербурге из-за протечек после сильных снегопадов обвалилась часть потолка. Жительница квартиры Светлана Поскрякова спаслась от затопления с помощью заранее купленного ради этого надувного бассейна.

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