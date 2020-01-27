Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции

Украинский олигарх Ринат Ахметов приобрел виллу на Лазурном Берегу во Франции за 200 миллионов евро (почти 14 миллиардов рублей). Ранее особняк принадлежал бельгийскому королю Леопольду II. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Financial Times.

Особняк был построен в 1870 году. Он находится в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра на побережье Средиземного моря. В доме площадью 1672 квадратных метра насчитывается 14 спален. Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров.

Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes. После Леопольда II домом владела семья Марнье-Лапостоль, известная благодаря производству коньячного ликера Grand Marnier. В 2016 году компанию, владеющую Grand Marnier, выкупил концерн Campari. Он продал виллу SCM Holdings Limited, которой владеет Ринат Ахметов.

Ранее стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко встретил 2019 год на Мальдивах. В расследовании «Mr. Petro Incognito» говорится, что отдых обошелся ему как минимум в 500 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей). Экс-президент и его спутники арендовали самую дорогую виллу курорта Owner's Villa (Private Island). В отеле, где проживание обошлось отдыхающим в 276 тысяч долларов (более 15,6 миллиона рублей), Порошенко фигурировал как Mr. Petro Incognito (Ukraine).

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