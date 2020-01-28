Невеста пренебрегла подругой на свадьбе из-за ее красоты и была обругана. Историю девушки, которую отказались приглашать подружкой невесты из-за привлекательной внешности, публикует The Sun.

Автор поста рассказала, что их дружба с указанной невестой началась еще в школе. Девушки всю жизнь были очень близки и даже вместе отмечали рождение своих детей. Однако невеста предпочла подруге малознакомых сотрудниц. «Меня очень расстроил тот факт, что в качестве подружек невесты она выбрала коллег, которые работают с ней совсем недавно», — пожаловалась рассказчица.

Вскоре выяснилось, что невеста отказала приятельнице из-за того, что та была «слишком красива», а выбранные подружки не были столь привлекательными. «Она хотела, чтобы ее муж и его друзья обращали внимание только на нее, но не на меня», — добавила автор истории.

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Пользователи сети поддержали девушку и раскритиковали поведение ее подруги. «Если ты не приглашаешь на свадьбу красивую подругу, полагая, что твой муж будет смотреть на нее, то ты выбрала не того человека», «Она никогда не была тебе подругой. Ей должен быть безразличен твой внешний вид, главное — твое присутствие на ее самом главном дне», «Да она просто завистливая и неуверенная в себе», — написали они в комментариях на портале Reddit.

В декабре 2019 года анонимная невеста приказала своим подружкам прийти невзрачными на свадьбу, чтобы не затмить ее. Одна из гостей опубликовала скриншот переписки, где девушка просит подругу не наряжаться, не краситься и не укладывать волосы на торжественное мероприятие. В ответ ее собеседница уточняет, действительно ли ей следует прийти в простом официальном платье, без прически и макияжа. «Да, пожалуйста. Это ничего? Я должна быть в центре внимания в этот день, и не хочу, чтобы кто-то выглядел лучше меня», — заявила невеста.

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