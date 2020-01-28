На месте крушения вертолета с Брайантом не обнаружили черных ящиков

Вертолет, на котором летел бывший баскетболист Коби Брайант, не был оснащен бортовыми самописцами. Об этом сообщает TMZ Sports.

Следователи, прибывшие на место крушения вертолета, не обнаружили черных ящиков. Как им удалось установить, комплектация частного судна не предполагала установку данных устройств. Согласно основной версии, пилот судна не справился с управлением.

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Вертолет, на борту которого находились Брайант и его дочь 13-летняя Джианна, разбился 26 января. На следующий день после трагедии ESPN сообщил о деталях расследования. Так, выяснилось, что пилот предпринял попытку набрать высоту и врезался в склон горы.

Брайант известен по выступлениям за «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе клуба он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в его активе два олимпийских золота.

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