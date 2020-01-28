14-летнюю россиянку весом 25 килограммов забрали у матери и начали лечить

Девочку из Омской области, которая весила 25 килограммов, забрали у матери и приступили к лечению. Она начала набирать вес, ее состояние удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава, передает «Город 55».

14-летнюю россиянку поместили в гастроэнтерологическое отделение детской городской больницы №3. Консилиум врачей, специалистов и психиатров решил, что лечение ребенка продолжится до стабильного состояния веса.

Ранее сообщалось, что жительница Омска запретила врачам лечить дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности. Мать также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой педиатра. Как пишет «Город 55», она делала это из религиозных соображений.

Когда врачи смогли попасть в квартиру вместе с полицией, девочку отвезли в больницу на скорой, но женщина написала письменный отказ от лечения, потому что не доверяет лечащим врачам и медперсоналу. Суд признал незаконным отказ матери от оказания медпомощи, и ребенка госпитализировали.

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