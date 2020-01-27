Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов

Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Омской области.

По данным ведомства, в декабре 2019 года врачи смогли попасть в квартиру вместе с полицейскими. Ребенка доставили в больницу на скорой, однако женщина написала письменный отказ от лечения, «поскольку не доверяет лечащим врачам и медперсоналу».

Медицинская комиссия пришла к заключению, что отказ от медицинского вмешательства угрожал жизни и здоровью девочки. Суд признал незаконным отказ матери от оказания медицинской помощи, ребенка госпитализировали, однако его дальнейшая судьба неизвестна.

В сентябре 2019-го сообщалось, что восьмилетняя девочка из Краснодарского края умерла после того, как врачи отказались лечить ее из-за «истерики». Оказалось, что у ребенка случился заворот тонкого кишечника, его состояние оценили как тяжелое. Девочка умерла 19 августа, когда решался вопрос о ее транспортировке в Краснодар. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

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