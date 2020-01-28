Верховный муфтий России примерил кипу

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин на съезде Федерации еврейских общин (ФЕОР), приуроченном к 20-летию организации, примерил кипу — традиционный еврейский мужской головной убор. Кадры опубликовал в своем Facebook-аккаунте пресс-секретарь главного раввина России Гершон Коган.

На снимках муфтий в кипе держит в руках свою чалму.

VII съезд Федерации еврейских общин России проходит в Москве во вторник, 28 января. В ним принимают участие председатели общины, раввины из 140 городов страны, а также чиновники, представители благотворительных организаций, деятели культуры и искусства. На съезде будут приняты резолюции по общественным социальным вопросам.

Ранее в январе президент ФЕОР Александр Борода заявил, что проживающим в России евреям не хватает раввинов и синагог. По его словам, ежегодно еврейские высшие учебные заведения выпускают от пяти до десяти раввинов, однако этого недостаточно. Он посетовал, что подобная ситуация в настоящее время наблюдается и в Москве, где проживает около полумиллиона евреев.

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