Стало известно о договоренности Брайанта не летать с женой на вертолете вместе

Американский баскетболист Коби Брайант имел договоренность с женой Ванессой не использовать вертолет для совместных поездок. Об этом сообщает Evening Standard.

Источник, знакомый с семьей погибшего, заявил, что по брачному договору пара никогда не садилась в вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы не оставлять детей сиротами.

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Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. На борту также находилась 13-летняя дочь спортсмена Джианна и ее партнерша по баскетбольной команде. У спортсмена остались жена Ванесса и трое дочерей — Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца два олимпийских золота. Болельщики предложили увековечить спортсмена на логотипе НБА. Петицию уже подписали более 1,7 миллиона пользователей.

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