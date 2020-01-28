На Украине появятся «инвестиционные няни»

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что проект «инвестиционная няня» позволит инвесторам заключать сделки с правительством, которое сможет отвечать в международных судах для разрешения споров. Об этом пишет «Украинская правда».

«Инвестиционная няня — это действительно конкретный будет менеджер, "опекун" инвестора», — сказал Милованов. По его словам, вскоре у крупных инвесторов появится возможность заключать с государством прямой договор на определенных условиях, среди которых будут гарантии и налоговые льготы.

23 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство планирует предоставить персональных менеджеров — инвестиционных нянь — инвесторам, которые вложат в украинскую экономику более 100 миллионов долларов, а также и тем, которые уже работают на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что инвесторам, которые приватизируют хотя бы одно из госпредприятий, купив его более чем за 10 миллионов долларов, будут предоставлены налоговые каникулы на пять лет.

Кроме того, он отметил, что с крупными инвесторами, вложившими более 100 миллионов долларов, украинское правительство будет заключать специальные договоры, согласно которым за такими инвесторами будут закрепляться специальные советники.

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