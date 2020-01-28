Психолог ЦРУ грозил перерезать горло сыну виновника теракта 11 сентября

Психолог ЦРУ Джеймс Митчелл (James Mitchell) рассказал, что грозил перерезать горло сыну главного обвиняемого по делу о терактах 11 сентября Халиду Шейху Мохаммеду (Khalid Shaikh Mohammed) в случае, если в Соединенных Штатах произошло бы еще одно нападение. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Психолог пригрозил перерезать горло одному из сыновей обвиняемого. Он пояснил, что Мохаммед ухмылялся во время допросов, направленных на раскрытие новых запланированных атак.

Митчелл отметил, что, вероятно, угроза была неправильным решением, однако он хотел, чтобы Мохаммед услышал это. Психолог сказал это главному подозреваемому в секретной тюрьме в Польше после того, как предполагаемого террориста перевели туда из Афганистана, перед этим схватив в Пакистане. Жесткий допрос продолжался с 7 по 25 марта 2003 года, рассказал специалист. Мохаммеда пытали водой, ударяли о стену, использовали против него яркий свет и громкие звуки, раздевая при этом догола.

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На допросах Митчелл сказал военому трибуналу, что сделал бы это снова. Отмечается, что двое из сыновей Мохаммеда были задержаны в Пакистане в 2002 году, на тот момент им было 7 и 9 лет. Сейчас они, предположительно, живут со своей матерью в Иране.

Ранее Джеймс Митчелл рассказал подробности пыток в американской тюрьме Гуантанамо. По его словам, во время допросов по делу о теракте 11 сентября 2001 года американские военные прибегали к пыткам. Они использовали в отношении заключенных пытки водой, удары о деревянную стену, а также помещение в небольшую коробку, иногда наполненную насекомыми.

В июле прошлого года Халид Шейх Мохаммед согласился на сделку и заявил, что готов помочь родственникам жертв террористических атак в судебном иске против Саудовской Аравии. Взамен он потребовал, чтобы правительство США отказалось от планов добиваться для него смертной казни.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены. Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.

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