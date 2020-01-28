Российским военным раздали пейджеры

Российским военным раздали индивидуальные браслеты с функциями пейджера. Об этом сообщил генеральный директор компании-разработчика этих систем «Аргус-Спектр» Сергей Левчук, передает РИА Новости.

Гаджет предназначен для военнослужащих во время несения караула. Устройство позволяет контролировать местоположение часового и собирать данные о его самочувствии. Браслет получил функции пейджера, с помощью которых можно передавать информацию в центральный пункт или другим носителям девайса. Для служащих на местности без ориентира предусмотрен электронный компас.

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«Если вдруг он [солдат] вне сознания, то через минуту сигнал о том, что он находится без сознания, поступит на центральный пункт и может поступить на такие же браслеты другим караульным», — заявил Левчук. Производитель устройства заявил, что все данные передаются по надежно защищенному с помощью динамического кодирования каналу связи.

В сообщении говорится, что браслеты начали поступать в армию, но количество солдат, получивших новое оборудование, не раскрывается. Представитель «Аргус-Спектра» заявил, что отзывы военнослужащих об использовании новых девайсов положительные.

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