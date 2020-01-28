Сербия встала на защиту дружбы с Россией

Министр обороны Сербии Александр Вулин встал на защиту дружбы его страны с Россией в ответ на критику российско-сербских отношений со стороны главы Комитета бундестага по европейским делам Гюнтера Крихбаума. Его слова процитировал сайт телеканала РТС еще 25 января, но российские СМИ обратили на это внимание только во вторник, 28 января.

Крихбаум ранее посчитал, что Сербия не может рассчитывать на вступление в ЕС, если считает Россию своим партнером, по значению равным Евросоюзу. Его заявление касалось также сотрудничества сербского государства с Китаем.

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«Германия, родная страна господина Кирхбаума, ведет обширную торговлю с Китаем, а с Россией строит "Северный поток — 2", крупнейший в Европе энергетический проект», — указал в ответ на это Вулин. Он также подчеркнул, что дружественные отношения Сербии с Россией не предполагают условий, внешнего контроля или зависимости.

Министр намекнул на шовинизм в заявлении немецкого политика. «Это будто бы возвращает нас во времена Второй мировой войны и популярной тогда теории о высших и низших расах, по которой арийцам позволено все, а остальным — только экономическое и политическое рабство», — заявил Вулин, добавив, что для построения европейского единства ЕС стоит отказаться от подобной системы ценностей.

В декабре 2019 года министр по инновациям Сербии Ненад Попович назвал Россию большим другом и союзником Сербии и рассказал, что она всегда помогала сербскому государству.

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