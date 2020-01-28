Рекламу жилого комплекса «Тарантино одобряет» признали незаконной

Рекламу жилого комплекса в Сыктывкаре, где купить квартиру якобы призывал американский режиссер Квентин Тарантино, признали незаконной. Об этом говорится на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Республике Коми.

В рекламе сообщалось, что Тарантино одобряет строительство комплекса и решил купить себе здесь несколько квартир. Также отмечалось, что новые собственники могут получить роли в следующем фильме режиссера.

Скриншот: «ВКонтакте»

Представитель компании, против которой выступает ФАС, заявил, что пост с коллажем (на данный момент он удален — прим. «Ленты.ру») был размещен на личной странице сотрудника и носил шуточный характер. Однако теперь его привлекут к административной ответственности. По мнению ведомства, реклама содержит не соответствующие действительности сведения.

Риелтор-шутник также выкладывал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и другой коллаж с Тарантино. На смонтированных кадрах режиссер приезжает навестить мужчину в Сыктывкар и ходит с ним по барам и магазинам.

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