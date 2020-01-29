Россиянин вскрыл автомат с игрушками и принялся раздавать их детям

Житель Тайгинского района Кемеровской области вскрыл игровой автомат с игрушками после 15 проигрышей подряд, вытащил мягкие игрушки и раздал их детям и прохожим на улице. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Как сообщили в ведомстве, в дежурную часть обратилась оператор аппарата «Хватайка», установленного в одном из местных супермаркетов. Она объяснила, что обнаружила сломанный замок на дверце и пропажу 92 мягких игрушек. Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого, им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Россиянин признался, что пытался достать игрушку, но не смог. Полицейские изъяли у него лишь три игрушки, которые мужчина оставил себе, и вернули их владельцу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось, что пьяный уроженец Екатеринбурга раздал 80 тысяч евро (около 5,9 миллиона рублей) на чаевые стриптизершам и угостил выпивкой незнакомцев. Мужчина после поездки в Дубай оказался в Москве, где он работает директором одной из компаний. Он пригласил несколько девушек в номер, положил 80 тысяч евро и 10 тысяч долларов в сейф и уснул, а наутро не обнаружил денег. Мужчина попросил всех вернуть ему деньги, стриптизерши это сделали, и у него не осталось претензий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru