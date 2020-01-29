Актер из «Друзей» оправдался за расизм в сериале

Актер из «Друзей» Дэвид Швиммер, исполнивший роль Росса Геллера, оправдался за расизм в сериале. Об этом сообщает The Guardian.

«Может быть, должны были появиться "Друзья" с черными актерами или с азиатами. Но я хорошо осознавал отсутствие расового разнообразия и выступал за то, чтобы Росс встречался не только с белыми женщинами. Одной из моих первых девушек на шоу была азиатка, а позже мой персонаж встречался с афроамериканками. Это был очень осознанный жест с моей стороны», — поделился артист.

Швиммер связал популярность сериала с чувством ностальгии по временам, когда еще не было смартфонов и социальных сетей. «Это были шесть человек, которые на самом деле сидели и разговаривали друг с другом», — отметил актер. Он подчеркнул, что сериал был новаторским для своего времени, и напомнил, что в пилотной серии его персонажа бросила жена, решившая уйти к женщине.

Ранее пользователи Twitter обсуждали, что в «Друзьях» можно обнаружить сексизм, расизм, гомофобию и ненависть к полным людям. По мнению юзеров, многие шутки героев сейчас кажутся неуместными.

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