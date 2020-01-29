Выживший во время бойни в Забайкалье солдат стал потерпевшим в другом деле

Солдат-срочник Евгений Графов, выживший во время бойни в воинской части в Забайкалье, стал потерпевшим по другому делу — о неуставных отношениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Читинского гарнизонного военного суда.

Адвокат Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части, Равиль Тугушев уточнил, что это то же дело, по которому потерпевшим проходит и сам Рамиль. По его словам, в деле потерпевшими значатся пять-шесть человек. Оно возбуждено по части 1 статьи 335 и пункту «б» части 2 статьи 335 («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц») в отношении рядового Руслана Мухатова. Тот признал вину и попросил суд об особом порядке рассмотрения дела.

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Ранее в январе Салимжан Шамсутдинов, отец Рамиля Шамсутдинова, со слов сына рассказал о ночных избиениях в части вдали от видеокамер. По его словам, солдат отводили туда, где не были установлены видеокамеры — в туалет и коридор. Там они подвергались как словесным оскорблениям, так и избиениям. Мужчина подчеркнул, что командиры заставляли рядовых не спать по ночам.

25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев и командира роты при смене караула и сдался группе антитеррора. В Минобороны заявили, что инцидент мог произойти из-за нервного срыва у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. Источник «Ленты.ру» сообщал, что солдат пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

В декабре прошлого года стало известно о полутюремных порядках в казарме, о которых рассказал Шамсутдинов. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.

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