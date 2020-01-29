Мать оставленной на крыльце больницы девочки захотела ее вернуть

Жительница города Юрга в Кемеровской области рассказала, что хочет забрать домой свою дочь, которую они с мужем оставили на крыльце сразу после рождения. Об этом женщина по имени Елена рассказала «Московскому комсомольцу».

По словам женщины, она родила дочь дома, без присмотра врачей и тогда же решила избавиться от нее. Желание вернуть дочь появилось у нее уже через несколько часов после того, как ее оставили в больнице. В тот же день супруги пошли в медучреждение, однако там им сказали, что не отдадут ребенка, так как в графе «родители» стоят прочерки. Одна из работниц больницы рассказала, что девочку отвезли в родильное отделение перинатального центра в Кемерово. Елена с мужем хотели поехать туда, но женщина попала в больницу с осложнениями после домашних родов.

Елена готовится сделать экспертизу ДНК, чтобы признать родство с девочкой. Кроме того, супругам предложила помощь адвокат. Уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление ребенка в опасности») закрыли за неимением состава преступления — выяснилось, что родители не ушли, пока не убедились, что ребенок в безопасности.

16 января стало известно, что житель Юрги подкинул на крыльцо местной больницы новорожденную девочку. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что он зашел со свертком на территорию учреждения, положил его на крыльцо, позвонил в дверь и убежал. Оказалось, что девочка родилась в благополучной, но многодетной семье — у родителей есть еще четверо детей. Как выяснили полицейские, жена уговорила мужа подбросить девочку в больницу.

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