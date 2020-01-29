Жест «единственной красавицы Кардашьян» сочли глумлением над смертью Коби Брайана

Жест американской супермодели Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красавицей в семье Кардашьян, сочли глумлением над смертью спортсмена Коби Брайана. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

24-летняя знаменитость выложила пост со словами «взмах крыла». На коротком видео, которое было снято в зеркало ванной комнаты, она подняла правую руку вверх и резко опустила ее. По мнению комментаторов, движение модели, позирующей в черном облегающем костюме, напоминает вращение пропеллера вертолета.

Ролик набрал 12 миллионов просмотров. Некоторые пользователи сети увидели в жесте и подписи Дженнер отсылку к трагической смерти баскетболиста и раскритиковали ее в комментариях. «Неуместно выкладывать такое, учитывая то, что произошло буквально несколько дней назад», — возмутился один. «Размах крыла? Ты реально настолько тупая?» — написал второй. «Мне страшно думать о том, что Коби жил рядом с такой идиоткой», — добавил третий.

Вертолет с Коби Брайантом на борту разбился 26 января. Из девяти пассажиров ни один не выжил. Вместе с баскетболистом летела его 13-летняя дочь Джианна. Очевидец рассказал, что перед падением вертолет летел очень низко и издавал «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман.

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