Сотрудников авиакомпании поймали на варварском обращении с багажом пассажиров

Грузчиков аэропорта в США поймали на варварском обращении с багажом пассажиров самолета. Видеозапись происходящего опубликована в Twitter-аккаунте издания The Sun.

На ролике, снятом из иллюминатора, видно, как сотрудники авиакомпании American Airlines швыряют один из чемоданов в сторону, после чего он катится по асфальту и падает.

«Это напоминание о том, что все ценные вещи лучше перевозить в ручной клади», — подписали публикацию администраторы страницы и добавили, что видео было снято региональном аэропорту штата Джорджия.

Пользователи сети негативно отреагировали на увиденное. «Подонки», «Это происходит по всему миру, и единственное решение проблемы — установка камер повсюду», «Ну, они хотя бы не воруют из чемоданов», — писали комментаторы.

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