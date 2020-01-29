Эстонский депутат потерял доступ к тайнам НАТО из-за поездок в Россию

Депутат эстонского парламента Мартин Репинский потерял место в Комиссии по государственной обороне из-за поездок в Россию. Об этом парламентарий написал в своем Facebook-аккаунте.

«Как я полагаю, причиной отказа мне в выдаче разрешения к тайнам НАТО явился факт моих частых поездок в Российскую Федерацию», — сообщил он.

Парламентарий добавил, что стремился способствовать общению и сотрудничеству между деловыми кругами двух стран, привлечению в страну российских инвестиций и развитию эстонского бизнеса в России. В частности, он рассказал, что занимается запуском и развитием организованной эстонскими бизнесменами козьей фермы на территории Ленинградской области.

В сентябре 2019 года эстонский суд приговорил к тюремному заключению российского шпиона. По словам пресс-секретаря полиции безопасности, его личность и конкретные детали обвинения не могут быть раскрыты в настоящее время, поскольку правоохранители еще не завершили расследование всех обстоятельств, связанных с уголовным делом. Известно, что обвиняемый пошел на сделку со следствием, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

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