Впервые создана копия смертоносного коронавируса

Австралийские ученые успешно получили лабораторную копию коронавируса 2019-nCoV, с помощью которого удастся ускорить разработку эффективной вакцины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Вирус был выделен из организма инфицированного пациента и успешно выращен в лабораторных условиях. Исследователи заявили, что они поделятся образцами со Всемирной организацией здравоохранения и лабораториями по всему миру. Ранее выращиванием инфекционного агента занимались китайские специалисты, однако они получили нуклеотидную последовательность генома, а не сам вирус.

Культивирование и совместное использование образца вируса ускорит разработку потенциальных вакцин, поскольку лекарства могут быть протестированы на животных, которым вводят вирус. Кроме того, он может быть использован для создания теста на антитела, что позволит обнаруживать вирус у пациентов, у которых нет видимых симптомов.

Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. Большинство заразившихся новым коронавирусом зарегистрированы в китайском городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США и других странах.

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