Убийство беременной россиянки бывшим объяснили бездействием полиции

Зарезанная бывшим сожителем беременная жительница Новосибирска Наталья Чернышева неоднократно жаловалась на поступавшие от него угрозы в полицию, однако сотрудники ведомства бездействовали. Об этом NGS55 сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказала изданию подруга женщины Марина Дронова, она ничего не знает о ее убийце Рустаме Фатуллаевом. Дронова добавила, что ребенок должен был стать первенцем Чернышевой.

Об убийстве Чернышевой стало известно 28 января. Как пишет NGS55, Фатуллаев караулил женщину с самого утра, а когда она зашла в подъезд, где снимала квартиру, напал на нее и ударил ножом. Пострадавшая была госпитализирована после нападения, однако врачи не смогли ее спасти. Убийца женщины успел уехать в Омск, однако его задержали и отвезли в Новосибирск для дачи показаний.

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