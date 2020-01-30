Девушка впервые показала пятно на пол-лица коллегам и удивилась их поступку

Девушка впервые показала родимое пятно на пол-лица коллегам и удивилась их поступку. Об этом сообщает The Sun.

После родов у 27-летней Эми Элсегуд (Amy Elsegood) диагностировали появление большого родимого пятна (обесцвечивание кожного покрова, вызванное сосудистой аномалией). Оно почти полностью покрывало левую часть ее лица.

Ежедневно девушка замазывала свой изъян с помощью тональной основы. Косметический хирург предложил ей пройти лазерную терапию для уменьшения пятна, но предупредил, что после процедуры неделю нельзя пользоваться косметикой. Страдающая от недуга Элсегуд согласилась на лечение.

«У меня комплексы из-за родимого пятна, и мне приходится постоянно пользоваться тональным кремом. Я нервничала из-за того, что не смогу делать этого во время восстановления», — поделилась эмоциями девушка.

Коллеги узнали о страхе Элсегуд и придумали способ ее поддержать: они все вместе пришли на работу без макияжа. «Я не ожидала от них чего-то подобного. Девочки знают, какой стресс я испытывала в этот момент. На работе я получила колоссальную поддержку», — удивилась она их поведению.

После этих событий блогерша начала показывать в социальных сетях, как она скрывает свое родимое пятно с помощью макияжа, и вскоре стала амбассадором косметического бренда. «Поступок подруг помог осознать, что мне не стоит стыдиться пятна», — призналась автор истории.

В марте 2019 года участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст продемонстрировала подписчикам свое лицо, пораженное псориазом. В ролике 38-летняя телезвезда показала вблизи свои щеки, покрытые красными пятнами, а под видео написала свой диагноз.

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