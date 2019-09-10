У Ким Кардашьян нашли серьезное заболевание

У американской телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян диагностировали волчанку (острое заболевание соединительной ткани). Об этом стало известно из первого эпизода нового, 17-го сезона передачи «Семейство Кардашьян», опубликованного на YouTube.

«Я почувствовала себя усталой, меня тошнило, и мои руки сильно опухли. Я чувствовала, что буквально разваливаюсь. Мои руки онемели», — описала ощущения Кардашьян. Сперва, основываясь на симптомах, знаменитость решила, что больна ревматоидным артритом (хроническое заболевание, при котором воспаляется синовиальная мембрана, из-за чего суставы теряют подвижность и опухают — прим. «Ленты.ру»), и отправилась в больницу за профессиональной консультацией.

Результаты анализа крови показали, что, помимо артрита, у нее наблюдаются антитела, которые могут свидетельствовать о наличии волчанки. Узнав об этом, Ким Кардашьян расплакалась. Однако врач порекомендовал ей сохранять спокойствие, поскольку результаты могут оказаться ложноположительными. «Я узнаю это наверняка в следующую пятницу», — заключила телезвезда.

В марте Ким Кардашьян продемонстрировала подписчикам свое лицо, пораженное псориазом. В своем Instagram телезвезда показала вблизи щеки, покрытые красными пятнами, а под видео написала свой диагноз. В том, что состояние ее кожи ухудшилось, Кардашьян призналась еще в декабре 2018 года.

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