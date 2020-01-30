В кремлевском пуле задались вопросом о героизации израильтянки с гашишем

Россия по просьбе Израиля проявила великодушие и помиловала осужденную за контрабанду гашиша Нааму Иссахар. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, задавшийся вопросом о героизации израильтянки.

«А из кого они там у себя делают героев — это, к счастью, не наши проблемы», — отметил он и добавил, что наркотики — зло.

Помилованная израильтянка покинула Москву вместе с матерью, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его супругой Сарой 30 января.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Иссахар 29 января. Об этом его просили Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин. В ходе встречи с российским лидером Нетаньяху поблагодарил его за быстрое решение. Путин, в свою очередь, попросил премьер-министра еврейского государства передать Иссахар и ее семье самые лучшие пожелания.

Гражданка Израиля 11 октября 2019 года была приговорена к семи с половиной годам тюрьмы. Суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков в Россию. 25-летнюю Иссахар задержали весной прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, летевшей из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

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