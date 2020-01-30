Заподозренный в запое российский губернатор выписался из больницы

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, ранее заподозренный журналистами в запое, выписан из больницы, его состояние улучшилось. Об этом в четверг, 30 января, сообщает «Интерфакс».

«Со здоровьем главы Республики Алтай все в порядке, он выписан. Сегодня он продолжит рабочую повестку в Москве, где ранее был запланирован ряд встреч, после чего вернется в регион», — заявил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Ранее сообщалось о якобы запое губернатора и о том, что он находится в больнице уже месяц, но сам глава российского региона эту информацию опроверг. По его словам, он был госпитализирован в Москве с острым панкреатитом.

Панкреатит — воспаление поджелудочной железы. В 70 процентах случаев развивается из-за злоупотребления алкоголем, реже — из-за осложнения желчно-каменной болезни и других причин.

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