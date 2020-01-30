Аятоллу Хомейни уличили в обмане журналистов ради восхождения к власти

Первый высший руководитель Ирана аятолла Рухолла Хомейни смог прийти к власти, воспользовавшись в том числе тем, что западные журналисты и интеллектуалы не знали языка, на котором он говорил — фарси, и полагались исключительно на перевод, который предоставляли ближайшие соратники иранского политического деятеля. В этом его уличила бывшая журналистка «Би-би-си», нынешний старший научный сотрудник Института Карнеги Ким Гаттас (Kim Ghattas) в своей книге «Черная волна» (Black Wave), передает The Washington Examiner.

По словам Гаттас, поддержка западной прессы и интеллектуалов, с которыми Хомейни общался, находясь в Париже после того, как его выслали из Ирана в 1964 году, сыграла решающую роль в усилении международного влияния аятоллы. Так, в течение четырех месяцев, которые Хомейни жил в Париже, он дал в общей сложности 132 интервью и стал «лицом революции, узнаваемым во всем мире», отмечает автор книги.

При этом послания Хомейни, предназначенные для западных СМИ и для иранцев, существенно отличались: речи аятоллы, обращенные к его согражданам, были радикальными и реакционными, в то время как иностранные журналисты слышали только тщательно подобранные слова, которые и обеспечили ему их поддержку. В первую очередь, считает Гаттас, это было заслугой близкого соратника Хомейни Абольхасана Банисадра, который позже стал первым президентом Ирана, а в Париже выполнял в том числе функции переводчика аятоллы при общении с прессой.

«Банисадр переводил (и иногда намеренно неправильно переводил), добавлял контекст и сглаживал острые углы для чувствительных западных репортеров, — пишет Гаттас. — В результате у них сложилось впечатление, что этот мудрец-аскет совершенно не интересуется политикой и планирует провести остаток своих дней в семинарии в Куме после того, как режим шаха падет, и он сможет вернуться в Иран».

Как отмечает автор, Хомейни и его союзникам удалось обмануть западных журналистов и воспользоваться их доверием в своих интересах. «Они хотели верить в Хомейни-мудреца, сидящего под яблоней», — пишет она.

Аятолла Хомейни — иранский политический деятель, духовный и политический лидер исламской революции 1979 года. Занимал пост высшего руководителя Ирана со времен революции до своей смерти в 1989 году.

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