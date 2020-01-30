Объяснено стремление женщин отказаться от сексуальной одежды

Модная писательница объяснила стремление женщин отказаться от сексуальной одежды. Об этом сообщает Daily Mail.

Американская журналистка и дизайнер Хафса Лоди (Hafsa Lodi), живущая в Дубае, начала создавать одежду для стилистов-мусульман. Вскоре она обнаружила, что ее клиентская база пополнилась покупательницами разных конфессий, и сделала вывод, что женщины в последнее время отдают предпочтение скромным вещам.

Лоди объяснила, что откровенный стиль, который определяет привлекательность женщины количеством открытых участков ее тела, утратил свою популярность. «Тренд под названием "нижнее белье в качестве одежды на выход", который долгие годы продвигают Мадонна и Ким Кардашьян, больше не привлекает женщин», — подчеркнула дизайнер.

Материалы по теме Меньше слов, больше тела Цепи, стринги, декольте: как мир заново помешался на моде 90-х

Писательница заявила, что женщины стали отказываться от навязанной моды и теперь отдают предпочтение закрытой одежде, тем самым заявляя, что одеваются не для удовлетворения мужчин. «Даже в закрытой одежде они выглядят красиво», — отметила журналистка.

В ноябре 2019 года австралийские исследователи объяснили любовь женщин к вульгарным нарядам. Специалисты выяснили, что те надевают более откровенную одежду, когда пытаются подняться по социальной лестнице и достичь более высокого статуса. В ходе эксперимента, в котором приняли участие представители 38 стран, исследователи обнаружили, что женщины в экономически неравных обществах использовали свою внешность для продвижения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!