Мишустин заявил о персональной ответственности вице-премьеров за подчиненных

Заместителя председателя правительства России будут нести персональную ответственность за подчиненные им ведомства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом в четверг, 30 января, сообщает РИА Новости.

«Такая конструкция [структуры правительства] предполагает и персональную ответственность каждого вице-премьера за результаты работа ведомства, которое он курирует, ну и создает определенную вертикаль», — сказал глава кабинета министров.

29 января Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории не было ни одного голоса против. Предыдущее правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку после анонсированных главой государства изменений в Конституции России.

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