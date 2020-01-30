Путин призвал создать цифровые платформы обратной связи по всей России

Цифровые платформы обратной связи необходимо создать во всех субъектах России. Об этом заявил президент Владимир Путин на Совете по развитию местного самоуправления, передает РИА Новости.

Российский лидер призвал также тиражировать положительные управленческие решения и проанализировать опыт поощрения муниципалитетов и местных проектов.

По словам Путина, современные технологии позволяют быстро реагировать на проблемы жителей, отвечать на их инициативы, обращения и оперативно решать эти вопросы. «Необходимо проанализировать и опыт поощрения лучших муниципалитетов, местных проектных команд. Тиражировать, как я уже сказал, эти управленческие решения», — добавил он.

В декабре 2019-го Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в стране. Отвечая на вопрос журналистки, глава государства заверил, что у России есть серьезные конкурентные преимущества, например, развитая математическая школа, ведь цифровые технологии основаны на математике.

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