Путин порассуждал о развитии искусственного интеллекта в России

Президент России Владимир Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в стране. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, запись которой транслирует телеканал «Россия 24» в YouTube.

Отвечая на вопрос журналистки «Газеты.ру», Путин заверил, что у России есть серьезные конкурентные преимущества, например, развитая математическая школа, ведь цифровые технологии основаны на математике.

По словам главы государства, рядовой гражданин может увидеть применение технологии искусственного интеллекта (ИИ) в банковской сфере. В частности, Сбербанк внедряет цифровые технологии при работе с клиентами, и это пример практического применения. Также ИИ развивается в технологиях беспилотного управления транспортом, но, по мнению Путина, эти технологии можно применять практически во всех сферах производства и жизни.

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Путин добавил, что искусственный интеллект — это вопрос безопасности и выживания российского государства. Возможности ИИ будут влиять и на оборону, и на темпы развития экономики. «У нас создана программа, создан пул потенциально заинтересованных инвесторов и участников этого процесса, каждому розданы задания, есть национальный проект в этой сфере, выделены ресурсы. Это одно из важнейших направлений нашего развития», — заключил он.

В ноябре глава государства заявил, что Россия должна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта. Путин пояснил, что от этого шага зависит развитие страны в ряде разных направлений, в том числе обороноспособности.

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