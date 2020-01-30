Интернет-магазины припугнули россиян отказом от распродаж

Онлайн-магазины в России припугнули покупателей отказом от распродаж, если власти примут законопроект, регулирующий проведение таких акций. Об этом сообщает газета «Известия».

Так представители бизнеса отреагировали на законопроект депутата от КПРФ Олега Лебедева о новом порядке проведения распродаж. В частности, предлагается обязать торговцев указывать точные сроки распродажи и причины ее проведения. Также магазины хотят заставить сообщать среднюю стоимость продукции за последние полгода и делать скидку именно на нее. Негативный отзыв ретейлеры направили в Госдуму.

Представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) полагают, что требования законопроекта могут помешать рыночному ценообразованию и усложнить бизнес-процессы. В целом, считают в АКИТ, инициатива депутатов может привести к дополнительным расходам для предпринимателей.

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