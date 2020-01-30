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В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

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В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Реклама с подписью и фотографией предпринимателя Олега Катющенко вызвала резонанс у многих жителей Киева. Фото и видео с билбордами массово начали появляться в соцсетях. При этом ночью сотрудники коммунальных служб демонтировали плакаты с помощью специальной техники.

Появление рекламы, призывающей к стратегическому партнерству с Россией, могло быть провокацией против Катющенко, предполагают украинский журналисты. Он является крупным бизнесменом, работающим на строительном рынке украинской столицы.

16 января на Украине вступила в силу норма, запрещающая рекламу на русском языке. Закон обязывает создавать все рекламные объявления исключительно на государственном языке, то есть на украинском. Постепенное вступление в силу его норм будет идти до 2030 года.

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