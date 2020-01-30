Турчак попросил Путина поддержать проект о народном бюджетировании

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил президента России Владимира Путина поддержать законопроект о народном бюджетировании, который предполагает решение местных проблем. Об этом в четверг, 30 января, сообщает РИА Новости.

Турчак отметил, что люди готовы активно участвовать в решении местных проблем, благоустройстве своих территорий.

«Честно надо сказать, что зачастую они [люди] это делают лучше, чем чиновники на местах, потому что лучше знают, что нужно им самим, их семьям, своим населенным пунктам», — подчеркнул вице-спикер.

Турчак также отметил, что для использование такого подхода необходима единая правовая система. По его словам, ЕР совместно с правительством России разработали и готовы внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленного на решение местных вопросов. Уточняется, что президент согласился поддержать идею.

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