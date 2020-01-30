Подозреваемый пытался скрыться от полиции на машине полицейского под прикрытием

Житель американского города Сент-Питерсберг, штат Флорида, пытался угнать автомобиль, внутри которого сидел полицейский под прикрытием. Об этом сообщает издание Tampa Bay Times.

Вечером в среду, 22 января, полицейские попытались остановить ехавшего на велосипеде 20-летнего Дональда Стивена Дагрея (Donald Steven Dugray) за незначительное нарушение. Вместо того, чтобы подчиниться сотрудникам правоохранительных органов, Дагрей попытался скрыться и врезался в полицейский автомобиль.

Когда подозреваемый упал на землю, с его пояса слетел револьвер. Он подобрал оружие и попытался убежать, а револьвер бросил на крышу близлежащего кафе.

В качестве подкрепления на место происшествия прибыл полицейский под прикрытием. Когда офицер открыл дверь своего автомобиля, Дагрей дернул ее, попытался забраться в машину и выбросить оттуда полицейского. Оперативник ударил нападавшего дверью и нацелил на него пистолет. Его коллеги поймали подозреваемого и отправили его под арест.

В дополнение к попытке угона автомобиля Дагрей был арестован по обвинениям в скрытом ношении огнестрельного оружия, сопротивлении аресту и попытке скрыться от полиции. Ему также предъявлены обвинения в нарушении испытательного срока по обвинениям в двух эпизодах краж.

Помощник государственного защитника сделал от его имени заявление о невиновности.

Ранее сообщалось, что полицейские в городе Виндзор, Канада, арестовали воровку после того, как она села в полицейский автомобиль, перепутав его со своим. Детектив вышел из машины, представился ей офицером полиции и арестовал подозреваемую за кражу и владение украденной собственностью.

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