Найдена голова умершей 340 миллионов лет назад акулы

В пещере американского штата Кентукки найдены останки умершей 340 миллионов лет назад акулы. Об этом сообщает газета The New York Post.

В ноябре 2019 года эколог Рик Олсон (Rick Olson) и палеонтолог Рик Туми (Rick Toomey) проводили раскопки в национальном парке «Мамонтова пещера» и обнаружили окаменелую голову древней акулы. Новость об этой уникальной находке дошла до палеонтолога Джона-Пола Ходнетта (John-Paul Hodnett). Он отправился в пещеру, чтобы установить точный вид акулы.

По его словам, останки принадлежали акуле вида Saivodus striatus, который существовал около 330-340 миллионов лет назад. «Мы будто нашли недостающий пазл невероятно большой картины», — подчеркнул палеонтолог. Он добавил, что в пещере нашли останки и других видов акул. «"Мамонтова пещера" оказалась богата на подобные ископаемые», — заключил специалист.

Ходнетт и другие ученые, участвовавшие в раскопках, представят результаты своих исследований в октябре 2020 года на ежегодном собрании Общества палеонтологии позвоночных в американском городе Цинциннати, штат Огайо.

В том году житель штата Северная Каролина нашел зуб доисторической акулы, прогуливаясь по побережью. Он решил пожертвовать находку в один из музеев штата.

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