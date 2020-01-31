Раскрыты заработки московских строителей

По итогам 2019 года строительные компании, возводящие жилье на территории Москвы, в общей сложности заработали 815 миллиардов рублей, следует из материалов Urbanus.ru, предоставленных «Ленте.ру».

Согласно раскрытой информации, больше половины от этой суммы — 429,5 миллиарда рублей — приходится на долю десяти крупнейших застройщиков. Лидером по объемам выручки стала московская группа компаний «ПИК», за год заработавшая на реализации жилья 131,1 миллиарда рублей. На втором месте — компания «Донстрой» с заработком в 43,51 миллиарда рублей, на третьем — MR Group (40 миллиардов рублей).

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В топ-10 компаний с самой большой выручкой также попали «Инград», ГК «А101», группа «Эталон», Capital Group, ЛСР, «РГ-Девелопмент» и ГК «Пионер».

Осенью 2019-го сообщалось, что российские застройщики стали чаще банкротиться. В период с 1 января по 10 сентября прошлого года в стране выявлено 133 обанкротившихся строительных компании. За весь 2018-й обанкротились 111 строительных компаний, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства.

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