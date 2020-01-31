Бывшего тренера Макгрегора посадили за убийство

Тренер Джонатан Дарган, в прошлом работавший с бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором, признан виновным в непредумышленном убийстве. Специалиста посадили на 5,5 лет, сообщает BJPenn.

Дарган в марте 2016 года подрался с 57-летним ирландцем Падди Муллалли. Бывший тренер Макгрегора нанес сопернику несколько ударов по голове, в результате чего тот упал и ударился о землю. Мужчина получил травмы, от которых скончался на следующий день.

В то же время Макгрегор в августе 2019-го оказался замешан в скандал из-за того, что подрался с мужчиной в баре в Дублине. Оскорбленный отказом посетителя попробовать виски Proper Twelve, боец ударил его по голове, а потом скрылся. В сеть попало видео инцидента, который произошел в апреле.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и четыре поражения. Последний поединок он провел 18 января и нокаутировал американца Дональда Серроне.

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