Российские депутаты отказались ехать в Китай из-за коронавируса

Российские депутаты отказались от поездок в Китай из-за коронавируса. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам развития гражданского общества Сергей Гаврилов, передает «Интерфакс».

По его словам, парламентарии планировали провести ряд встреч с представителями парламента Китая в Пекине и Шанхае в марте. Однако в связи с распространением смертельного китайского вируса они перенесли визит на неопределенный срок. Депутат не уточнил, кто из представителей нижней палаты парламента должен был ехать в Китай. Гаврилов выразил надежду, что китайские коллеги правильно воспримут их решение.

Ранее 31 января в России выявили первые случаи заражения коронавирусом — они произошли в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая, они пересекли границы страны 26 и 28 января, один из них — после месяца нахождения в Китае.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные выявлены во всех регионах КНР. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались; 171 пациент полностью излечился. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!