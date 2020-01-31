Путин нашел новую работу еще одному бывшему министру

Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова полномочным представителем главы государства в Конституционном суде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В свою очередь бывший полпред президента в Конституционном суде Михаил Кротов освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу».
Ранее Путин назначил бывших федеральных министров Владимира Мединского и Максима Орешкина на должности помощников главы государства. До 15 января Мединский возглавлял Минкульт, а Орешкин — Минэкономразвития.
15 января правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым отправилось в отставку после президентского послания Федеральному собранию, в котором были анонсированы новые меры социальной и экономической поддержки населения, а также поправки к Конституции. Бывший премьер перешел на должность заместителя председателя Совета безопасности, которая была создана специально для него, и сохранил пост лидера партии «Единая Россия». По словам Медведева, сейчас у него все отлично.