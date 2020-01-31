Москвичам пообещали «морозище»

В Москве со среды, 5 февраля, прогнозируется похолодание — дневные температуры будут достигать 5 градусов мороза, и покажутся горожанам «морозищем» после аномально теплого января. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Вильфанд объяснил понижение температуры «затоком холодного воздуха с Карского моря, с Новой земли».
Ночные температуры в этот период будут в диапазоне минус 5-9 градусов. Это приведет к тому, что температура будет выше нормы всего на два-четыре градуса, пояснил Вильфанд. Он добавил, что сейчас стоит погода, больше свойственная концу октября.
Ранее сообщалось, что в феврале в Москве и Московской области ожидается понижение температуры, снег не растает. По словам Вильфанда, температура в последний месяц зимы может понизиться до минус 13 градусов.