Москвичам пообещали «морозище»

В Москве со среды, 5 февраля, прогнозируется похолодание — дневные температуры будут достигать 5 градусов мороза, и покажутся горожанам «морозищем» после аномально теплого января. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Вильфанд объяснил понижение температуры «затоком холодного воздуха с Карского моря, с Новой земли».

Ночные температуры в этот период будут в диапазоне минус 5-9 градусов. Это приведет к тому, что температура будет выше нормы всего на два-четыре градуса, пояснил Вильфанд. Он добавил, что сейчас стоит погода, больше свойственная концу октября.

Ранее сообщалось, что в феврале в Москве и Московской области ожидается понижение температуры, снег не растает. По словам Вильфанда, температура в последний месяц зимы может понизиться до минус 13 градусов.

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