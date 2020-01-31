Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал о планах связать свое будущее с Россией

О желании связать свое будущее с Россией и ЦСКА заявил олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, чемпион России, заслуженный мастер спорта, защитник ЦСКА Никита Нестеров Никита Нестеров. Об этом хоккеист, у которого весной заканчивается контракт с ЦСКА, рассказал в интервью «Газете.Ru».

«На протяжении полутора лет мой агент регулярно общался со многими клубами НХЛ. Были серьезные предложения, от которых не просто отказываться. Но пока для меня важно играть за команду, в которой я могу развиваться наиболее успешно, добиваясь поставленных целей, — рассказал хоккеист. — Сегодня у меня есть все возможности для этого, именно поэтому веду предварительные переговоры с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем о пятилетнем сроке. Так что свое будущее связываю с Россией и ЦСКА!»

Он также добавил, что провел в Северной Америке четыре сезона и может утверждать, что НХЛ не просто так называют лучшей хоккейной лигой в мире — играть и развиваться профессиональному хоккеисту там очень комфортно. «В 2017 году у меня были варианты в НХЛ, но на тот момент созрело решение вернуться домой, чтобы добиться значимых для себя целей! Что-то получилось. Вместе с партнерами мы выиграли Олимпиаду, завоевали Кубок Гагарина, а вот Чемпионами мира еще не стали. В ситуации, когда есть к чему стремиться, нет смысла что-либо менять, поэтому имею огромное желание остаться в ЦСКА на длительный срок», — пояснил он.

Никита Нестеров он вернулся в Россию в 2017 году, подписав контракт с ЦСКА. За это время он провел 171 матч, набрав 71 очко.

