Заместители российского министра побывали на допросе по делу о шпионаже

Троих заместителей министра энергетики России Александра Новака допросили по уголовному делу в отношении Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Об этом фигурантка сообщила принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По ее словам, у следователей побывали Анатолий Яновский, Андрей Черезов и Вячеслав Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года). Самого Новака не допрашивали, отметила Цуркан.

Она пояснила, что заместители главы ведомства давали показания в связи с предъявленным ей обвинением в шпионаже в пользу молдавской разведки. Чиновники курировали поставки электричества в Крым и самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), а также экспорт газа в Молдавию.

В своих показаниях заместители министра рассказали следователям о «нормальном рабочем процессе» с участием множества людей, о порядке составления проектов документов, сообщила Цуркан. При этом она назвала Кравченко жертвой преследования, указав, что у него одного из всех свидетелей проводились обыски, причем по нескольким адресам. С протоколами этих следственных действий обвиняемая ознакомиться не успела.

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По версии следствия, Цуркан — бывший член правления компании «Интер РАО» — в 2015 году передала молдавской разведке три рапорта о поставках электроэнергии в Крым, Донбасс, а также о долгах Молдавии за газ. По ее словам, в деле имеются «три рапорта» молдавских спецслужб в НАТО, которые один в один повторяют содержание трех секретных писем Минэнерго. Два из них завизированы Новаком, третье — Яновским.

16 января сообщалось, что Цуркан изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО. Ее задержали летом 2018 года сотрудники ФСБ по обвинению в шпионаже. Уголовное дело имеет гриф «совершенно секретно».

Цуркан вину не признает, считая уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за ее принципиальности и неподкупности.

43-летняя Цуркан, гражданка России, окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). С 2012 года — член правления «Интер РАО». До этого руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании.

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